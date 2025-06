Tolunay Ören, Kemal Can Parlak, Ferit Karakaya... Sosyal medya fenomenleri gözaltına alındı! Babası adliye önünde video çekti

Sosyal medya platformları üzerinden yayın yaparak haksız kazanç elde ettikleri ve izleyicileri kumar oynamaya teşvik ettikleri öne sürülen 11 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü sanal devriye çalışmaları kapsamında, takipçi sayısı yüksek bazı sosyal medya fenomenlerinin Twitch, YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda Key Drop adlı site üzerinden oynanan dijital oyunlarla bağlantılı içerikler ürettikleri belirlendi.

Bu içeriklerde, diğer kullanıcılarla birlikte sanal kasalar açarak çeşitli eşyalar kazandıkları ve bu eşyaları gerçek paraya çevirdikleri tespit edildi.

19 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bu yöntemle gelir elde eden ve kullanıcıları kumara yönlendirdikleri değerlendirilen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyonda sosyal medya fenomenleri Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğu öğrenildi.

‘BEN KEMAL, GELİYORUM’

Gözaltına alınan müzisyen Kemal Can Parlak'ın babası adliye önünde video çekip yayınladı. Parlak'ın babası sosyal medyada yayınladığı videoda; “‘Ben Kemal, geliyorum’ dedin, geldin. Seni de aldılar ya.” ifadelerini kullandı.