Torreira ile anılıyordu! Rabia Soytürk'ün eski aşkından bomba yorum

Evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile ayrılan Rabia Soytürk futbolcu Torreira ile anılıyordu. Eski sevgili bu haberler gündemdeyken bakın ne dedi.

Torreira ile anılıyordu! Rabia Soytürk'ün eski aşkından bomba yorum
Kubra Akalın

Teşkilat dizisiyle ekranlara dönen Rabia Soytürk özel hayatıyla gündemde. Birkaç ay önce Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi alan Rabia Soytürk evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı aldı.

Soytürk'ün adı ayrılık sonrası Berk Atan ve Lucas Torreira ile anıldı. Ünlğ futnolcu ile aşk iddialarıyla gündeme gelen Soytürk'ün eski aşkı Samet Vuruşan ile barıştığı da iddia edildi. Ancak Vuruşan'dan cevap gecikmedi.

Torreira ile anılıyordu! Rabia Soytürk ün eski aşkından bomba yorum 1

Vuruşan yaptığı açıklamada "Bu konu ile alakalı çok bir yorum yapmak istemiyorum. Bitti gitti geçmişte kaldı. Herkesin yolu açık olsun. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.

Öte yandan Ece Erken geçtiğimiz gün Torreira iddiasını yalanlamıştı. Erken, konuyu bizzat Rabia Soytürk'e sorduğunu belirterek, "Sorduk, yalan dedi Rabia." demişti.

rabia soytürk
