MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022’de rol aldığı Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia ederek kendisine atılan mesajları ifşa etmişti. Ayaydın, hakkındaki iddiaların ardından günlerdir süren sessizliğini bozdu.

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Doğa Lara Akkaya, bir dönem aynı dizide rol aldığı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve sözlü ve yazılı olarak taciz edildiğini iddia etmişti.

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi 1

GÜNLER SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Günler sonra konuyla ilgili açıklama yapan Tayanç Ayaydın, söz konusu mesajı attığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi 2

''Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istememem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi.

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi 3

Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi 4

"KİMSEYİ TACİZ ETMEDİM"

Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir—ben bunların hiçbirini yapmadım. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi 5

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurma hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi 6

"LÜTFEN KANITIYLA ORTAYA ÇIKMAKTAN ÇEKİNMESİN"

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.''

Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ın taciz mesajlarını ifşa etmişti! Günler sonra ilk açıklama geldi 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB'den Halit Yukay açıklamasıMSB'den Halit Yukay açıklaması
Yeni partnerinin taciz iddialarına sessiz kalmadı! Önce takipten çıktı sonra... Yeni partnerinin taciz iddialarına sessiz kalmadı! Önce takipten çıktı sonra...

Anahtar Kelimeler:
Tayanç Ayaydın cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memurun yeni zammı belli oldu!

Memurun yeni zammı belli oldu!

O ülkeler örnek alınarak Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek!

O ülkeler örnek alınarak Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek!

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

AK Parti Bodrum’da “dayaklı sürpriz” krizi: İlçe başkanı görevden alındı

Yeni partnerinin taciz iddialarına sessiz kalmadı! Önce takipten çıktı sonra...

Yeni partnerinin taciz iddialarına sessiz kalmadı! Önce takipten çıktı sonra...

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus'tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati

Beşiktaş resmen açıkladı! Juventus'tan geliyor... İşte yeni transferin geliş saati

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.