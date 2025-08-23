Tozluyaka dizisindeki Doğa Lara Akkaya rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Tozluyaka dizisindeki performansıyla tanınan genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

Akkaya, 2022’de rol aldığı dizide, evli rol arkadaşı Tayanç Ayaydın tarafından 21 yaşındayken sözlü ve yazılı tacize uğradığını iddia etti.

Paylaştığı mesajlarla iddiasını destekleyen oyuncu, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak sessizliğini bozdu. Açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"‘BÜYÜĞÜNDÜR, SUS’ DEDİLER"

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı Tozluyaka dizisinde yaşadığı taciz iddialarını kamuoyuyla paylaştıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O dönemde 21 yaşında olduğunu vurgulayan Akkaya, yapım şirketine durumu bildirdiğinde “‘Büyüğündür, sus’ dediler” sözleriyle yaşadıklarının geçiştirildiğini söyledi. Şirketin daha sonra kendisine, “Doğa, bir daha biz bu adamla çalışmayız, çok üzgünüz” dediğini ancak kısa süre önce aynı ismin yeni projelerinde yer aldığını görünce sessizliğini bozduğunu belirtti.

“İLK İŞİMDİ, AĞZIMI AÇAMADIM”

Akkaya, sosyal medya paylaşımında “İlk işimdi, ağzımı açamadım” ifadelerini kullanarak, Tayanç Ayaydın’ın kendisini hem sözlü hem yazılı olarak taciz ettiğini ileri sürdü. Oyuncu, bu iddialarını desteklemek için Ayaydın’a ait olduğu belirtilen mesajları da yayımladı. Mesajlarda Ayaydın’ın, “Dünyanın en güzel kadını!”, “Sen çok özelsin, benim için” gibi ifadeler kullandığı, Akkaya’nın ise bu mesajlara karşılık olarak rahatsızlığını dile getirdiği görüldü.

Akkaya, paylaşımını “Yine yalnız mıyım?” sorusuyla bitirirken, Tayanç Ayaydın henüz bir açıklama yapmadı.