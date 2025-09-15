MAGAZİN

Trans birey olduğunu açıklamıştı! Naomi Watts ve Liev Schreiber'in kızı podyuma damga vurdu

Naomi Watts ve Liev Schreiber’in kızı Kai Schreiber, New York Moda Haftası’nda Jason Wu defilesini açarak moda dünyasında önemli bir adım attı. Liev Schreiber daha önce kızının trans olduğunu açıklamıştı.

Naomi Watts ve Liev Schreiber'ın kızı Kai Schreiber bir süre önce transgender olduğunu açıklamıştı. Kai, Haziran ayında Interview Magazine’e verdiği röportajda, küçük yaşlardan itibaren cinsiyet kimliğiyle mücadele ettiğini ve büyüyüp Marilyn Monroe gibi göz alıcı, etkili bir kadın olmak istediğini ifade etmişti.

X-Men oyuncusu Liev Schreiber kızına desteklerini ifade ederek “Kai gerçekten bir savaşçı. Önemli olan, onun ‘Ben transım’ ve ‘Bana bakın’ diyebilmesi" demişti.

Naomi Watts ve Liev Schreiber’in kızı Kai Schreiber, 16 yaşında New York Moda Haftası’nda Jason Wu’nun Spring 2026 koleksiyonunu podyumda sergileyerek kariyerinde büyük bir adım attı.

16 yaşındaki Kai Schreiber, Wu’nun COLLAGE Spring 2026 koleksiyonunu giyerek Rauschenberg’in 100. doğum gününe saygı duruşunda bulundu.

Beyaz bralet ve soyut desenli etekle podyuma çıkan Kai, uzun ve ince bacaklarını ve zarif fiziğini ön plana çıkardı. Beyaz topuklu ayakkabılarıyla adeta yürüyüşüyle göz dolduran genç model, düz sarı saçları ve doğal makyajıyla da dikkat çekti.

