Melek Baykal'ın Akasya Durağı itirafı Ateş Fatih Uçan'ı kızdırdı

Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Ali Kemal' rolüyle adını duyuran Ateş Fatih Uçan, Melek Baykal'ın itirafı sonrası sinirlendi. Uçan usta oyuncu Melek Baykal'a sert çıktı.

2008-2012 yılları arasında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Akasya Durağı' dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme geldi. Diziye dair sorular üzerine usta oyuncu Melek Baykal sessiz kalmadı.

Melek Baykal açık açık "Benim zaten çok sevdiğim bir iş değildi açık söyleyeyim çok kısa çalıştım ben orada. Türker beyden affımı istemiştim. 10 gün önce bir teklif geldi ama ben burada olduğuma inananlardanım. Tiyatroyu seviyorum dizilere çok fazla sıcak bakmıyorum artık" dedi.

Melek Baykal'ın sözleri Akasya Durağı dizisinde 'çaycı Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'ı kızdırdı.

Fısıldayan Adam hesabındaki iddiaya göre; Ateş Fatih Uçan usta oyuncuya şu sözlerle sert çıktı:

“Melek Baykal Hanım, neden sevmediğinizi gayet iyi biliyorum. Çünkü hikâye sizi sevmedi. Dublaj talep ettiniz, biz ise buna karşı çıktık. Siz dublaja alışkın olabilirsiniz; ancak duyguyu dublaj veremez. Teşekkür ederim, iyi ki kısa dönem kaldınız.”

