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TRT Bir Zamanlar İstanbul dizisine bir şans daha vermişti! Yapım şirketi fişini çekti! Oyucular son kez sete çıkıyor

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı TRT1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul için final kararı verilmişti. Cuma günleri izleyicisinin karşısına çıkan diziye daha sonra bir şans daha verilmiş ve senaryoda değişikliğe gidilmişti. Ancak yapım şirketi final kararını kesinleştirdi.

TRT Bir Zamanlar İstanbul dizisine bir şans daha vermişti! Yapım şirketi fişini çekti! Oyucular son kez sete çıkıyor
Öznur Yaslı İkier

TRT1’de yayınlanan ve çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı kesinleşti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizisi için bugün son kez sete çıkılacak.

Bir Zamanlar İstanbul dizisi için önceki hafta 16. bölümde final kararı alınmıştı. Ancak daha sonra reytinglerin az da olsa artması üzerine senaryoda değişikliğe gidilmiş ve 16. bölüm tanıtımına final yazılmamıştı.

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Böylelikle diziye bir şans daha verilmesi gündeme gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son yapılan toplantılar sonrası final kararı netleştirildi.

OYUCULAR SON KEZ SETE ÇIKIYOR

Bozdağ Film, ekibe yolladığı mesajda dizi ekibine teşekkür etti ve bugün setin son günü olduğunu ilan etti.

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEYDİ?

Bir Zamanlar İstanbul, 90’lı yılların İstanbul’unu ekrana taşıyor. Gerçekçi atmosferi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkaracak olan yapım, Ali ve Seher’in adalet arayışını konu alıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizi, adalet uğruna verilen bir mücadelenin hikayesini anlatıyor. Dizide karakterlerin duygusal gelgitleri dikkat çekerken, onların aynı zamanda adalet için verdikleri mücadele de izleyiciye güçlü bir hikaye sunuyor. Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali karakteri, öğretmen olma hayalleri kurarken ailesine yapılan saldırı sonrası bambaşka bir yola giriyor. İstanbul’un karanlık güçlerine karşı verilen mücadelede Ali, adaletin sesi olmaya hazırlanıyor.

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Etkileyici hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı hedefleyen Bir Zamanlar İstanbul, yayınlanan fragmanlarla heyecanı arttırmaya devam ederken, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici setiyle dikkat çekiyor.

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Cihangir Ceyhan Alina Boz dizi
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