TRT Bir Zamanlar İstanbul dizisinin fişini çekti! Final tarihi belli oldu

TRT1’de yayınlanan ve çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı alındı. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizinin final tarihi bile kesinleşti.

Son olarak 14. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan Bir Zamanlar İstanbul dizisi 16. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre bir değişiklik olmazsa Bir Zamanlar İstanbul dizisi 30 Mayıs'ta final yapacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEYDİ?

Bir Zamanlar İstanbul, 90’lı yılların İstanbul’unu ekrana taşıyor. Gerçekçi atmosferi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi zamanda bir yolculuğa çıkaracak olan yapım, Ali ve Seher’in adalet arayışını konu alıyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı dizi, adalet uğruna verilen bir mücadelenin hikayesini anlatıyor. Dizide karakterlerin duygusal gelgitleri dikkat çekerken, onların aynı zamanda adalet için verdikleri mücadele de izleyiciye güçlü bir hikaye sunuyor. Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali karakteri, öğretmen olma hayalleri kurarken ailesine yapılan saldırı sonrası bambaşka bir yola giriyor. İstanbul’un karanlık güçlerine karşı verilen mücadelede Ali, adaletin sesi olmaya hazırlanıyor.

Etkileyici hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almayı hedefleyen Bir Zamanlar İstanbul, yayınlanan fragmanlarla heyecanı arttırmaya devam ederken, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici setiyle dikkat çekiyor.