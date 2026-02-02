MAGAZİN

TRT'den Gülben Ergen açıklaması! İddialar yalanlandı

Sosyal medyada TRT Tabii'de yayınlanan 'Ailem' dizisinin 2. sezonuna Gülben Ergen'in dahil olacağı iddiaları gündem olmuştu. TRT tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanırken Gülben Ergen cephesinden açıklama geldi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Gülben Ergen’in Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede yayılan iddialar üzerine TRT’den resmi bir açıklama geldi.

TRT’nin X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, “TRT’nin yayın planlamasında Gülben Ergen’in başrolünü üstleneceği ‘Ailem’ adlı bir dizi ya da herhangi bir dizi projesi bulunmamaktadır. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır” ifadeleri kullanıldı.

GÜLBEN ERGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Gözler Gülben Ergen’e çevrilirken, ünlü sanatçı bugün yaptığı paylaşımla iddialara noktayı koydu. Ergen, Ailem dizisinin ikinci sezonunda yer alacağını duyurarak projeye dahil olduğunu resmen açıkladı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin ikinci sezonuna dair merak da arttı.

Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu kadın oynasın ben seyretmeyi bırakıyorum net
zavallı TRT inandırıcılığını kaybediyor
TRT kimlerin eline kaldı yaptıkları işten haberleri yok yazık!
