TRT dizisine dahil olmuştu! Oyuncu Metin Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı! 'Yine linçleneceğim'

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programının eski oyuncusu Metin Yıldız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra yaptığı paylaşımlarla tepkilerin hedefi olmuştu.

CHP'yi ve İmamoğlu'nu hedef alan Metin Yıldız bir süre sonra yeni bir diziyle anlaşmıştı. Yıldız'ın TRT'de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisine dahil olduğu öğrenilmişti.

Oyuncu Metin Yıldız şimdi de “24 Hafta Sonu" programında Deniz Uğur'un konuğu oldu. Yıldız; "Bir şey söyleyeceğim yine linçleneceğim. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine inanmıyorum. Başkasının yönetebileceğine ve yönetime talip olduğuna dahi inanmıyorum. Türkiye’yi yönetmek herkesin harcı değildir." diye konuştu.