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TRT dizisine dahil olmuştu! Oyuncu Metin Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı! 'Yine linçleneceğim'

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlar ile tepki çeken oyuncu Metin Yıldız, TRT'de yer alan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Metin Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler geldi.

TRT dizisine dahil olmuştu! Oyuncu Metin Yıldız'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı! 'Yine linçleneceğim'
Öznur Yaslı İkier

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programının eski oyuncusu Metin Yıldız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra yaptığı paylaşımlarla tepkilerin hedefi olmuştu.

TRT dizisine dahil olmuştu! Oyuncu Metin Yıldız dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı! Yine linçleneceğim 1

CHP'yi ve İmamoğlu'nu hedef alan Metin Yıldız bir süre sonra yeni bir diziyle anlaşmıştı. Yıldız'ın TRT'de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisine dahil olduğu öğrenilmişti.

TRT dizisine dahil olmuştu! Oyuncu Metin Yıldız dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı! Yine linçleneceğim 2

Oyuncu Metin Yıldız şimdi de “24 Hafta Sonu" programında Deniz Uğur'un konuğu oldu. Yıldız; "Bir şey söyleyeceğim yine linçleneceğim. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine inanmıyorum. Başkasının yönetebileceğine ve yönetime talip olduğuna dahi inanmıyorum. Türkiye’yi yönetmek herkesin harcı değildir." diye konuştu.

TRT dizisine dahil olmuştu! Oyuncu Metin Yıldız dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı! Yine linçleneceğim 3

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Metin Yıldız
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