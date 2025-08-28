TRT'nin Gönül Dağı dizisine girdi! Bülent Şakrak'tan açıklama: "Devlet büyüklerine..."

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak Gönül Dağı dizisiyle ekrana dönüyor.

TRT'nin beğenilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinde Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan’ı canlandırmaya başlayan Bülent Şakrak’a dair çeşitli iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada hakkında yapılan iddialara isyan eden oyuncu açıklama yaparak şunları söyledi:

"Merhaba, aktif kullandığım tek sosyal medya mecrası burasıdır (Instagram) Bunun dışındaki sosyal mecralarda hesabım bulunmamaktadır, itibar etmeyiniz. Ayrıca yıllar öncesi adıma açılmış olan sahte hesaplardan yapılan paylaşımların şahsımla hiçbir ilgisi yoktur... Ve son olarak bilinmelidir ki, geçmişte ve bugünümde devlet büyüklerine, kurumlara ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı olmamıştır."