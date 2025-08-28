MAGAZİN

TRT'nin Gönül Dağı dizisine girdi! Bülent Şakrak'tan açıklama: "Devlet büyüklerine..."

TRT’nin popüler dizisi Gönül Dağı’na bu sezon katılan oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımlara dair açıklama yaptı. Devlet büyüklerine hakaret ettiği yönündeki paylaşımların sahte hesaplardan yayıldığını belirten Şakrak hiçbir zaman hakaret içerikli paylaşımda bulunmadığını ifade etti.

Kubra Akalın

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak Gönül Dağı dizisiyle ekrana dönüyor.

TRT'nin beğenilen yapımlarından Gönül Dağı dizisinde Erdal Özyağcılar’ın hayat verdiği Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan’ı canlandırmaya başlayan Bülent Şakrak’a dair çeşitli iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada hakkında yapılan iddialara isyan eden oyuncu açıklama yaparak şunları söyledi:

"Merhaba, aktif kullandığım tek sosyal medya mecrası burasıdır (Instagram) Bunun dışındaki sosyal mecralarda hesabım bulunmamaktadır, itibar etmeyiniz. Ayrıca yıllar öncesi adıma açılmış olan sahte hesaplardan yapılan paylaşımların şahsımla hiçbir ilgisi yoktur... Ve son olarak bilinmelidir ki, geçmişte ve bugünümde devlet büyüklerine, kurumlara ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı olmamıştır."

