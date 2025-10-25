MAGAZİN

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol İsmail Ege Şaşmaz apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii için çekimleri devam eden Onbeşliler dizisinin setinde korkutan bir kaza yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

TRT Tabii için çekilen Onbeşliler dizisinin çekimleri Tokat'ta devam ediyor. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin setinde korkutan bir kaza taşandı.

Dizinin başrol oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlere ara verilip hastaneye giden Şaşmaz’ın sol işaret parmağında kırık tespit edildi. İlk müdahalenin ardından ünlü oyuncu İstanbul’a geldi.

AMELİYATA ALINDI

İsmail Ege Şaşmaz bugün Nişantaşı’nda özel bir hastanede ameliyata alındı. Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz’a doktor iki hafta rapor verdi. Hastanede Aytaç Şaşmaz da abisini yalnız bırakmadı.

Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege Şaşmaz
