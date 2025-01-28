Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün, dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarının tanıtıldığı defileye katıldı.

Defileye açık tonlarda, tülden ve çiçek işlemeli elbisesi ile katılan Tuba Büyüküstün bu haliyle sosyal medyada beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Saçlarını açık bırakan ve sade bir makyaj tercih eden Büyüküstün'e bakan bir daha baktı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine göz alıcı', 'dünyanın en güzel kadını' gibi yorumlar yapıldı.

Tuba Büüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Kırım, baba tarafından Girit kökenlidir.

İstanbul Özel Doğuş Okullarından ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu.

Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.