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  4. Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.01.2025 09:49
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Gönülçelen, Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel ve Sefirin Kızı gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün her adımıyla dikkat çekiyor. Son olarak Paris Moda Haftası'nda Georges Hobeika'nın İlkbahar/Yaz 2025 defilesine katılan ünlü isim defiledeki tarzı ile adından söz ettirdi. Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada beğeni yağdı.

Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Bakan bir daha baktı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün, dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarının tanıtıldığı defileye katıldı.

Defileye açık tonlarda, tülden ve çiçek işlemeli elbisesi ile katılan Tuba Büyüküstün bu haliyle sosyal medyada beğeni topladı.

TUBA 1

YORUM YAĞDI

Saçlarını açık bırakan ve sade bir makyaj tercih eden Büyüküstün'e bakan bir daha baktı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'yine göz alıcı', 'dünyanın en güzel kadını' gibi yorumlar yapıldı.

TUBA 2

Tuba Büüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Kırım, baba tarafından Girit kökenlidir.

3 tuba

İstanbul Özel Doğuş Okullarından ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu.

Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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