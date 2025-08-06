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Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! '17 yıl önce condom ezberlettim' diyerek isyan etti

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, özel performansıyla İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Festival Park Yenikapıda "On The Floor" parçasıyla açılışı yapan Lopez gece boyunca keyifli anlar yaşattı. Adeta İstanbul'u sallayan Jennifer Lopez dansları ve iddialı kostümleriyle de dikkat çekti. Jennifer Lopez konseri sonrası Tuğba Ekinci kendini tutamadı ve sosyal medya üzerinden 'Lopezler bugün var yarın yok' notu ile açıklamalarda bulundu.

Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! '17 yıl önce condom ezberlettim' diyerek isyan etti
Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra Türkiye'de sahne aldı. 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Lopez, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Ünlü isimlerin akın ettiği Jennifer Lopez konseri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. İddialı dansları ve cesur kostümleriyle beğeni toplayan Jennifer Lopez seyircisinden tam not aldı.

Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! 17 yıl önce condom ezberlettim diyerek isyan etti 1

Jennifer Lopez konseri sonrası dansları ve sahne kostümleri ile eleştirilen Tuğba Ekinci'den 'Kendi vatandaşını sev. Lopezler bugün var yarın yok' notu ile bir paylaşım geldi.

Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! 17 yıl önce condom ezberlettim diyerek isyan etti 2

'CONDOM DEDİM BÜTÜN TÜRKİYE'YE'

Ekinci; ''Biz yapınca her yerini teşhir etti oluyor. Sosyal medyada linçlendi oluyor. Elalemin gavurları yapınca alkışlıyorsunuz. Jennifer Lopez'in yaptıklarını 17 yıl önce yaptık. Ben condom dedim bütün Türkiye'ye. Ben ezberlettim. Fakat nedense Türk televizyonlarındaki kanalların bazıları yayınladı bazıları yayınlamadı.

Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! 17 yıl önce condom ezberlettim diyerek isyan etti 3

Şimdi ne demek istiyorum? Zaten onlarda Amerikan basını var. Tükürseler bir anda bütün ülkelere yayılıyor. Bu insanlar zaten yolunda. Sen neden kendi sanatçını kötülüyorsun ya?'' ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci bu sözlerinin ardından daha önce Condom şarkısını seslendirdiği anları paylaştı.

Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! 17 yıl önce condom ezberlettim diyerek isyan etti 4

Tuğba Ekinci Jennifer Lopez konseri sonrası kendini tutamadı! 17 yıl önce condom ezberlettim diyerek isyan etti 5

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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Tuğba Ekinci
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