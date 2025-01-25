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Tuğba Özay apar topar hastaneye kaldırıldı! Son durumunu açıkladı! 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.01.2025 09:40
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Ünlü manken Tuğba Özay, Denizli’ye yaptığı ziyaret sırasında hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özay, "Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay apar topar hastaneye kaldırıldı! Son durumunu açıkladı! 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz'

Her açıklaması ve her paylaşımı olay olan ünlü manken Tuğba Özay bu defa yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Denizli ziyareti sırasında rahatsızlanan ünlü isim apar topar hastaneye kaldırıldı.

Hastane odasından fotoğraflarını yayınlayan Tuğba Özay 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz' ifadeleriyle dikkat çekti.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Tuğba Özay "İstanbul'dan Denizli'ye geldim ve başlangıçta hiçbir problemim yoktu. Ancak bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım ve eklem yerlerimde garip ağrılar ortaya çıktı." dedi.

Tuğba Özay şöyle devam etti; "Dün sabah durumum daha da kötüleşti ve hiçbir şekilde nefes alamadım. En son annemin, 'Seni de baban gibi mi kaybedeceğim?' diye ağladığını duydum. Herkes panikledi ve acil servise götürüldüm. Doktora durumu anlattım; grip ya da soğuk algınlığı şikayetim yoktu, havadan yayılan kimyasallara vücudumun tepki verdiğini söyledim. Bilinçli bir danışan olarak, tek isteğim nefesimin açılmasıydı.

Şu an hastaneler, bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu. İnsanlar virüs kaptıklarını sanıyor. Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor! İlaç veriyorlar fakat fayda etmiyor. Günlerce, hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor. Ben, yaklaşık 3-4 senedir bu konuyu çok derin araştırıyorum. Dünyadaki birçok videoyu izliyor ve satılık olmayan bilim insanlarının söylemlerini can kulağıyla dinliyorum."

Açıklamasında, babası İlhan Özay'ın benzer bir durum nedeniyle kaybettiğini belirten Tuğba Özay, şu sözleri paylaştı:

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"Benim babacığım, evimizde tüm camları açıp evi havalandırmak isterken dışarıdan soluduğu havanın babamı tıkamasından dolayı nefes alamadığı için gitti. İlk başta bu konudan bahsettiğimde, babam çok inanmamıştı. Ancak daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak vermişti. Kaldı ki, babam gitmeden iki gün önce anneme 'Duygu, havada bir şey var, nefes aldırmıyor' demişti."

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"KİMYASALLARLA ZEHİRLENİYORUZ"

Özay, küresel güçlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz. Chemtrail, yani kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz. Bu durum her insanda farklı tepkimelere yol açıyor."

Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
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