Tuğba Özay Mehmet Şimşek'e böyle seslendi! ‘Lütfen bunu yapın! Çok para kazanır devletin kasası’

Tuğba Özay, belediyelere seslenerek, "Gerçekten bu benim kaçıncı videom? Tiksiniyorum. Bu cennet vatanı hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Çöp cezası verilmeli. İnsanlar ancak cebine dokunduğunuzda anlarlar yaptıklarını. Tüm belediyeler çöp cezası uygulamalı" diyerek isyan etmişti.

'ÇOK PARA KAZANIR DEVLET'

Yeni bir paylaşım yapan Özay, bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslendi. Özay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 hafta oldu hala haberiz… Evet daha çok duyurun, daha çok paylaşın! Her şeyden vergi alıyorsunuz sayın bakan… Lütfen tüm Türkiye’ye çöp atma cezası uygulansın. Vallahi çok para kazanır devletin kasası."