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Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Tayfur, kızına verdiği ismi de açıkladı.

Tuğçe Tayfur üçüncü kez anne oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi
Öznur Yaslı İkier

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur yeniden anne oldu. Tayfur bir kız bebek sahibi olduğunu duyurdu.

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Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Tayfur, kızına "Necla Hira" adını verdi.

Kızının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tayfur "Kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

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2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, 2023 yılında Muhammed Aydın ile dünyaevine girdi.

Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olmuş ve kızı Tuğçe Lina'ya kavuştuğunu sosyal medyadan duyurmuştu.

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Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur
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