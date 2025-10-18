'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Burak Özçivit ülkeyi terk mi ediyor? Sessizliğini bozdu

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı.

Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift geçtiğimiz haftalarda 'ülkeyi terk ediyorlar' iddiasıyla gündeme gelmişti.

'TÜM MAL VARLIĞINI NAKDE ÇEVİRİYOR'

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Özçivit’in mal varlığını nakde çevirdiğini iddia etmişti. Üstündağ; 'Burak Özçivit yaklaşık 7 veya 8 arabasını sattı. Zararına satışlar yapınca benim aklıma acaba ülkeden mi gidecek, boşanma filan mı var diye geldi.' ifadelerini kullanmıştı.

Burak Özçivit, bütün mal varlığını satıp Türkiye'den taşınacağına dair çıkan iddialara yanıt verdi. Özçivit "Ben artık bu konulara açıklık getirmekten sıkıldım. Çoğu haberi zaten yalanlıyorum. Konuşmaya bile değmez" dedi.