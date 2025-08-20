MAGAZİN

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi zor günler geçiriyor! Hayırseverler ev kiraladı

''Bozkırın Tezenesi'' olarak tanınan ve türküleriyle milyonların gönlünde taht kuran Neşet Ertaş’ın kardeşi Ali Ertaş, maddi açıdan zor günler geçiriyor. Evsiz kalan ve yardım isteyen Ali Ertaş'a hayırseverler tarafından ev kiralandı.

Öznur Yaslı İkier

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Poligon Mahallesi'nde 9 yıldır yaşamını sürdürüyordu.

66 yaşındaki Ali Ertaş'ın ikamet ettiği apartmanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi. Son zamanlarda maddi sıkıntılar yaşayan Ertaş, bütçesine göre uygun bir ev aramaya başladı.

HAYIRSEVERLER EV KİRALADI

Ertaş'ın ev aradığını öğrenen Kırşehirli hemşehrileri duruma kayıtsız kalmadı ve kendisi için kiralık bir ev buldu. Ali Ertaş, Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde tutulan ve tüm masrafları karşılanan yeni eve taşınmanın mutluluğunu yaşadı.

Memleketi Kırşehir'den birçok kişinin yardımda bulunmak için aradığını dile getiren Ertaş, "Geniş bir ev bulamadık. Kırşehirliler geldi. 'Sana bir ev tutalım' dediler. Sağ olsunlar. Yine de geniş bir ev arıyorlar. Bulduğumuz an oraya geçiş yapacağız. O zamana kadar idare ediyoruz" diye konuştu.

"AĞABEYİMLE YILLARCA BERABER YAŞADIK"

Neşet Ertaş ile olan anılarına da değinen Ali Ertaş, şunları söyledi:

"Bir konser olurdu. Ağabeyim, 'Kardeşim şu sazı hazırla, gidelim' derdi. Çoğu zaman gittik. Ankara'dan veya başka yerden konser gelirdi. Düğünler gelirdi. Birlikte giderdik. Evde, dışarıda beraberdik. Birbirimize yardımcı olurduk. O beni yormak istemezdi. Ben onu yormak istemezdim. Rahat rahat giderdik. Yıllarca rahmetli olana kadar beraber yaşadık. İzmir'de rahmetli oldu. Onu buradan aldık. Kırşehir'e götürdük. Şimdi orada günlük 200-300 kişi mezarına gelip gidiyor. Ziyaret ediyorlar. Yani cenazesinde dahi geleni gideni çok. Öyle kendini sevdiren, saydıran, sayılan bir kişiydi. Müzikleri halen çalınıyor, söyleniyor."

(AA)

