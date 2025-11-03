MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Türk tiyatrosunun acı günü... Ahmet Gülhan hayatını kaybetti!

Türk tiyatrosunun efsane ismi Ahmet Gülhan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Devekuşu Kabare’nin kurucularından olan usta sanatçı, eşi Gülümser Gülhan’ın kaybının ardından kısa süre sonra hayata veda etti.

Türk tiyatrosunun acı günü... Ahmet Gülhan hayatını kaybetti!
Çiğdem Sevinç

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte 1967 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kurarak sahne sanatlarına büyük katkı sağlayan usta oyuncu, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir tedavi altında olan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Film-San Vakfı, yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu:

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

BİR KAÇ AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Sahne disiplini, ustalığı ve unutulmaz rolleriyle Türk tiyatro tarihine damga vuran Ahmet Gülhan, bu yıl içinde büyük bir acı daha yaşamıştı. Mart ayında hayatını kaybeden eşi Gülümser Gülhan’ın ölümünden derin üzüntü duyan sanatçı, “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur.” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O acıya katlanamadı... Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı!O acıya katlanamadı... Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı!
Afişte yer almayınca deliye döndü: "Tecavüzcü Coşkun'dan..."Afişte yer almayınca deliye döndü: "Tecavüzcü Coşkun'dan..."

Anahtar Kelimeler:
Tiyatro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.