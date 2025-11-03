Türk tiyatrosunun acı günü... Ahmet Gülhan hayatını kaybetti!

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ahmet Gülhan, 85 yaşında hayatını kaybetti. Haldun Taner, Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte 1967 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nu kurarak sahne sanatlarına büyük katkı sağlayan usta oyuncu, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir tedavi altında olan Gülhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Film-San Vakfı, yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu:

“Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

BİR KAÇ AY ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Sahne disiplini, ustalığı ve unutulmaz rolleriyle Türk tiyatro tarihine damga vuran Ahmet Gülhan, bu yıl içinde büyük bir acı daha yaşamıştı. Mart ayında hayatını kaybeden eşi Gülümser Gülhan’ın ölümünden derin üzüntü duyan sanatçı, “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur.” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.