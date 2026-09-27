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Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Tolga Karel kendini tutamadı! ''Ne ara memleketten vazgeçtiniz?''

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel uzun yıllar önce Türkiye’yi terk edip Amerika’ya yerleşmişti. Zaman zaman gündeme dair yorumlarıyla gündeme gelen Tolga Karel bir kez daha kendini tutamadı. Karel 'Ne ara memleketten vazgeçtiniz?' diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Tolga Karel kendini tutamadı! ''Ne ara memleketten vazgeçtiniz?''
Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Tolga Karel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman Türkiye'ye dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Karel bir kez daha kendini tutamadı ve ağzına geleni saydı. Karel, son dönemde Türkiye'de yaşananlara tepki gösterdi.

Türkiye yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Tolga Karel kendini tutamadı! Ne ara memleketten vazgeçtiniz? 1

Tolga Karel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “8 yıldır Türkiye’de yaşamıyorum ama kalbim her daim o topraklar için attı fakat 8 yıldan sonra tüm samimiyetimle söyleyeceğim bir şey var!

Borsadan spora, bürokrasiden sanata, belediyelerden esnafa... Abiler siz ne ara memleketten vazgeçtiniz? Siz ne ara bu kadar hırsız oldunuz? Siz ne ara bir ulus olmaktan vazgeçtiniz?

'YOLSUZLUK, HIRSIZLIK...'
Her yerde bir yolsuzluk, her yerde bir hırsızlık... Ulus gibi davranan insanlardır. Şimdi kabile gibi davranan, çıkar ilişkili gruplar gibi davranan bir millet haline ne zaman döndünüz? Bu sorunun temelini konuşmamız lazım!”

Türkiye yi terk edip TIR şoförü olmuştu! Tolga Karel kendini tutamadı! Ne ara memleketten vazgeçtiniz? 2

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Anahtar Kelimeler:
Tolga Karel
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