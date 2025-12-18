Türkiye'yi terk etmişti! Meltem Miraloğlu 'Rahiple evlenip din değiştirdi' dendi! Açıklama geldi

Bir Bulut Olsam ve Hayat Devam Ediyor dizileriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu hakkında, ABD’de papaz Thomas Wick ile evlendiği ve Hristiyan olduğu yönünde çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenen, 2017’de ise boşanan Miraloğlu, daha sonra ABD’ye gitmiş ve kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilikle gündeme gelmişti.

Bu evliliğin ardından Miraloğlu’nun boşandığı, ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve geçimini temizlik işleri yaparak sağladığı öne sürülmüştü.

Son günlerde oyuncunun, ABD’li rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği, ayrıca vaftiz olarak Hristiyanlığı seçtiği ve bu dine ait ayinleri yerine getirmeye başladığı iddiaları kamuoyunda yer aldı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Hakkında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Meltem Miraloğlu, iddiaları net bir dille yalanladı. Miraloğlu paylaşımında,

“Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim” ifadelerini kullandı.