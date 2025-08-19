Türkiye'yi terk etmişti! "Türklüğümden utanıyorum" yorumu gündemde! Ünlü rapçi Ezhel’e tepki yağdı

Hakkında davalar nedeniyle Türkiye'yi terk eden ünlü rapçi Ezhel sosyal medyada yayınladığı bir yorum nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.

Rapçi Ezhel’in bir Instagram hesabının ‘Milli marşında Türk kelimesi geçen ülkeler’ derleme postuna yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

'TÜRKLÜĞÜMDEN UTANÇ DUYUYORUM'

Yunanistan, Güney Kıbrıs, Macaristan ve Türkmenistan’ın milli marşlarında ‘Türk’ kelimesi geçmesine Ezhel, “Başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde Türklük kaybettiği gücüne yeniden ulaşabilir. Adaletle anılalım. O zaman milliyetimize hizmet etmiş olacağız. Hatalarımızı kabul edelim. Türk deyince akla asalet, adalet ve mutluluk gelmedikçe ben Türklüğümden utanç duyuyorum. Böyledir” yazması, tepki çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü isme; “Türk olmayan birisi Türk olduğu için utanç duyamaz. Türk olarak ülkemizde hırt beslediğimiz için utanç duyuyorum”, “Biz de senin varlığından utanç duyuyoruz”, “Ezhel Türk değil ki”, “Türklüğü ile utanç duyan birinin Türk olma ihtimali yok” diyerek tepki gösterdi.

Yaptığı yorumun yanlış anlaşıldığını dile getiren Ezhel "Şerefsizler yine söylediklerimi yanlış anlamış. Adama tokat atanın da eline sağlık. S... olup gidiyorum sosyal medyadan hadi bye" ifadelerini kullandı.