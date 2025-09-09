MAGAZİN

Türkiye'yi terk etmişti! Ünlü rapçi Ezhel yine kendini tutamadı! 'Keşke hain olaydım'

Sosyal medyadaki siyasi açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü rapçi Ezhel, yine son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha önce "Türklüğümden Utanıyorum" ifadelerini kullanan ancak yanlış anlaşıldığı söyleyen Ezhel yine kendini tutamadı.

Öznur Yaslı İkier

Hakkında davalar nedeniyle Türkiye'yi terk eden ünlü rapçi Ezhel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Siyasi açıklamalarıyla tartışmalara yol açan Ezhel yine son paylaşımıyla gündem olmayı başardı.

Daha önce "Türklüğümden Utanıyorum" ifadelerini kullanan ancak yanlış anlaşıldığı söyleyen Ezhel gündemdeki olaylara karşı yine kendini tutamadı.

'KEŞKE HAİN OLAYDIM'

Ezhel; 'Ya tatildeyim. Dur Sercan diyorum dur bir şey yazma. Ama ne yaparsam yapayım ülkeme üzülmekten kurtulamıyorum. Allah'ım keşke kanzilerin dediği gibi hain olaydım, ülkemi sevmez olaydım da her gün saatlerce ülkem için yanmayaydım.

Değil yurtdışında Mars'ta olsam yine içim soğumaz. Hangi gün hangi yıl gelecek de bir gün memlekette olan haksızları düşünmeden yatıp uyanacağım? Ne zaman gülecek benim ülkemin yüzü?' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Ezhel
