Türkiye'yi terk etti, dizi teklifi yağdı! Osman Sonant “Başka Bir Gün”e konuk oluyor

Başarılı oyuncu Osman Sonant aldığı radikal kararla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Osman Sonant, 1.5 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrılarak İtalya’ya yerleşti.

"13 ve 7 yaşında iki çocuğum var. Onların eğitimleri için böyle bir karar aldık" diyen Sonant sakin ve huzurlu bir hayat sürdüğünü söyledi. Ancak başarılı oyuncu sık sık Türkiye'ye geliyor.

Osman Sonant'a dizi teklifleri de yağıyor. Ünlü oyuncu son olarak Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş’i bir araya getiren Başka Bir Gün dizisine dahil oldu.

Osman Sonant diziye 7. Bölümde katılıyor ve dizide 3 bölüm rol alacak.

NISAN AYINDA "BİR RUH MACERASI"NA BAŞLIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Osman Sonant “Zülfü” rolüne hayat verecek ve Deniz’in ölen arkadaşı Selin’in babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

Diziye 3 bölüm konuk olarak katılacak oyuncu daha sonra çekimleri senaryo çalışmaları uzadığı için nisan ayına ertelenen tabii’nin Bir Ruh Macerası dizisinde de Bülent Oran'ı canlandıracak.