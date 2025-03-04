Türkü Akbayram'ın kızı Lavin dedesi Edip Akbayram için oradaydı... Gözyaşlarını tutamadı

'Deniz Üstü Köpürür', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserlere hayat veren sanatçı Edip Akbayram, 52 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart'ta hayatını kaybetti.

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Akbayram 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Akbayram için bugün Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törene Türkü Akbayram'ın kızı Lavin'de geldi.

Dedesinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan minik Lavin'i annesi Türkü Akbayram teselli etti. Lavin daha sonra dedesinin tabutuna çiçekler bıraktı. Törendeki o anlar kısa sürede gündem oldu.