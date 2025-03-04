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Türkü Akbayram'ın kızı Lavin dedesi Edip Akbayram için oradaydı... Gözyaşlarını tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 12:29
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Efsane sanatçı Edip Akbayram 2 Mart'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Akbayram için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenledi. Törene Türkü Akbayram'ın kızı Lavin'de geldi. Minik Lavin dedesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Türkü Akbayram'ın kızı Lavin dedesi Edip Akbayram için oradaydı... Gözyaşlarını tutamadı

'Deniz Üstü Köpürür', 'Aldırma Gönül', 'Güzel Günler Göreceğiz' ve 'Hasretinle Yandı Gönlüm' gibi unutulmaz eserlere hayat veren sanatçı Edip Akbayram, 52 gündür tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliğinden 2 Mart'ta hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu

EDİP 222

Yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle 9 Ocak'ta tedavi altına alınan Akbayram 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat edilmişti.

DEDESİ

Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Akbayram için bugün Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Törene Türkü Akbayram'ın kızı Lavin'de geldi.

lavinn

Dedesinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan minik Lavin'i annesi Türkü Akbayram teselli etti. Lavin daha sonra dedesinin tabutuna çiçekler bıraktı. Törendeki o anlar kısa sürede gündem oldu.

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Son röportajı gündemde! 'Yaşayan ölüdür o'Son röportajı gündemde! 'Yaşayan ölüdür o'
Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel olduUsta sanatçı Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Anahtar Kelimeler:
Edip Akbayram
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