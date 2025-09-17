Tuvana Türkay tatile doymuyor! Tatil pozları geldi

Teşkilat dizisiyle son olarak ekranda olan Tuvana Türkay diziden ayrıldı. Kraliçe Kate karakteri öldürüldü, oyuncu "Eminim başka işlerde yeniden buluşacağız. Koca bir sezon boyunca kraliçeye sabırla katlandığınız, sevgiyle kabul ettiğiniz ve yoldaşlık ettiğiniz için minnettarım" diyerek seyirciye veda etti.

Diziden ayrılır ayrılmaz soluğu yurt dışında alan Tuvana Türkay tatile doymadı. Son olarak sosyal medyada denize girdiği anları paylaşan ve bikinili haliyle fit görünümünü sergileyen oyuncu hayranlarından beğeni topladı.

"Önceden herkese zaman ayırmaya çalışıyordum, artık sadece gerçekten enerjimi hak eden insanlara yer açıyorum. Bence hayatta en değerli şey zaman ve kimin için harcadığını iyi seçmek gerekiyor" diyen oyuncu son dönemde estetikleriyle de gündeme geldi.

Oyuncu burun estetiğinden çene hattına, dudak dolgularından yüz hatlarını belirginleştiren uygulamalara kadar birçok işlemden geçtiği bilinen oyuncu sık sık son haliyle de konuşuluyor.