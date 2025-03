Tv'de bugün neler var? 4 Mart 2025 Tv yayın akışı! TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8 yayın akışı

4 Mart 2025 Salı akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar ekranlardaki yerini alacak. Kanalların yayın akışı bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

TV'DE BUGÜN NELER VAR?

Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekortmeni dizile ver yarışmaları olacak.

4 MART 2025 YAYIN AKIŞI REHBERİ:

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Yerli Dizi - Tekrar

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

22:45 Uzak Şehir

01:45 Arka Sokaklar

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15vSandık Kokusu

02:45 Kızılcık Şerbeti

04:45 Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrasi

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

22.45 Kızıl Goncalar

01.45 Her Yerde Sen

04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

06.00 Yaz Şarkısı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07.00 Benim Güzel Ailem

10.05 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Vefa Sultan

15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Vefa Sultan

01.30 Bir Zamanlar İstanbul

03.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.35 Sahur Bereketi