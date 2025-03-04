Tv'de bugün neler var? 4 Mart 2025 Tv yayın akışı! TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8 yayın akışı

4 Mart 2025 Salı akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar ekranlardaki yerini alacak. Kanalların yayın akışı bilgilerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...
Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekortmeni dizile ver yarışmaları olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Yerli Dizi - Tekrar
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Piyasa
22:45 Uzak Şehir
01:45 Arka Sokaklar
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15vSandık Kokusu
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
02:30 Güzel Köylü
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrasi
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
22.45 Kızıl Goncalar
01.45 Her Yerde Sen
04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
06.00 Yaz Şarkısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07.00 Benim Güzel Ailem
10.05 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Vefa Sultan
15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.15 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Vefa Sultan
01.30 Bir Zamanlar İstanbul
03.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.35 Sahur Bereketi
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