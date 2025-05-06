Uçan adam Sabri hayatını kaybetti! Testo Taylan bu sözlerle duyurdu

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınan Sabri Yıldız, "Allah Allah" nidaları eşliğinde kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmişti.

Bu anlar viral olmuş ve "Havada durdum şahitlerim var" repliği uzun yıllar dilden dile dolaşmıştı. Uçan adam Sabri'den acı haber geldi. Uçan adam Sabri öldü mü, neden öldü merak edilirken Testo Taylan acı haberi açıkladı.

UÇAN ADAM SABRİ NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya içerik üreticisi Testo Taylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun. Açık sözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti" ifadeleriyle vefatını duyurdu.

Sabri Yıldız'ın ölüm sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, daha önce bazı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORDU

Yalova'da yaşamını sürdürdüğü belirtilen Yıldız son yıllarda ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Katıldığı sosyal medya programlarında zaman zaman geçmişine ve sağlık durumuna dair ipuçları vermişti.

Öte yandan, Yıldız, bazı filmlerde rol almış ancak medya sektöründe uzun süre tutunamamıştı. Bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla da gündeme gelmişti.