Üçüncü kez anne olmuştu! Tuğçe Tayfur'dan üzücü haber: 'Necla Hira' yoğun bakıma alındı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur yeniden anne oldu. Tayfur bir kız bebek sahibi olduğunu duyurmuştu. Tayfur, saatler sonra takipçilerine kötü haberi duyurarak yeni dünyaya gelen bebeği Necla Hira'nın yoğun bakıma alındığını açıkladı.

TUĞÇE TAYFUR: "YOĞUM BAKIM RİSKİ VAR"

Sosyal medya hesabından kızının sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tayfur "Kan değeri maalesef biraz düşük, yoğun bakım riski var ama eminim benim kızım onca şeye rağmen karnımda çok güçlüydü şimdi de öyle güçlü olacak ve en kısa zamanda kucağımıza alacağız. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi.

"HEPİMİZ SENİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Tayfur sonrasında sosyal medya hesabından kızıyla bir fotoğrafını yayımladı ve bebeğinin yoğun bakıma alındığını açıkladı.

"Canım kızım, hayat bana maalesef seninle deden arasında bir seçim yaptırdı sen karnımdayken. Sen bana tutundun ve asla bırakmadın. Bense ya seni riske atacaktım ya da babam Antalya'ya gidecektim. Gitmedim, gidemedim. Ve seninle birlikte bir kayıp yaşadık. Yeri geldi yerde yere vuruldum yeri geldi hakarete uğradım ama sen yine karnımda güçlü bir şekilde durdun. Bugün yine olsa yine seni seçerdim yavrum. Sana istemsiz yaşatmak istemediğim stresler, hüzünler yaşatmış olabilirim ama inan hiçbiri bilerek değildi. Şimdi biliyorum ki bu yoğun bakımdan da güçlü bir şekilde çıkacaksın. Ama annen sen karnımdayken bize yapılanların hiçbirini unutmayacak. Seni bekleyen annen, baban, abin, ablan, anneannen ve bizi bir an olsun yalnız bırakmayan dostlarımız var. Hepimiz seni dört gözle bekliyoruz. Necla Hira."