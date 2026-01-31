MAGAZİN

Ufuk Özkan ameliyat için gün sayıyor!'Herkül’e döndüm'

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan’ın son durumunda önemli gelişmeler yaşandı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Uyumlu donör için Etik Kurul onayı alındı, ameliyat için gün sayıyoruz" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda gelişmeler yaşanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan’ın hem sağlık değerleri düzeldi hem de nakil için beklenen donör bulundu.

Süreci yöneten Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, son durumu paylaştı.

DEĞERLERİ İYİLEŞTİ

Sanatçı Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık" dedi.

"YASAL ONAY TAMAM, AMELİYATA HAZIRIZ"

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

''GÜNDE 10 TANE SERUM ALIYORUM''

Karaciğer yetmezliğiyle savaşan ve donör için heyetin karşısına çıkan Ufuk Özkan, “Ayakta durduğuma bakmayın. Günde 10 tane serum alıyorum. 19 günde Herkül’e döndüm. Bu alemde yiyeceğimiz lokma varsa yeriz. Kendimizi hekimlerimize emanet ettik” dedi.

Ünlü oyuncu, sevenlerinin desteği karşısında duygulandığını belirterek, “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Dualar benim muhafızım oldu” sözleriyle atılan mesajların kendisine moral verdiğini söyledi.

