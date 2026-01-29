Ufuk Özkan için bekleyiş sürüyor! İlk donör heyet karşısında

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Emret Komutanım gibi projelerle adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ufuk Özkan son zamanlarda sağlık sorunları ile gündemde.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor.

Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılan açıklamada, Ufuk Özkan ile geçmişte aynı setlerde görev yapmış çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 3 aday üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtilmişti.

Son bilgilere göre; bu adaylardan biriyle ilgili tıbbi testler büyük oranda tamamlandı. Canlıdan organ nakli prosedürleri gereği, akraba dışı bağışçıların organ bağışlayabilmesi için zorunlu olan Etik Kurul Onayı aşamasına geçildi.

Aday 3 donörden birinin etik kurulu tarafından onaylanması halinde nakil ameliyatı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.