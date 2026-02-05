Ufuk Özkan karaciğer nakli oldu! Yoğun bakımdan çıktı

Bir süredir karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında olan oyuncu Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi.

Karaciğer nakli bekleyen Özkan için uygun donör günler sonra bulundu. Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu.

UFUK ÖZKAN SON DURUMU

Geçtiğimiz gün ameliyata giren Ufuk Özkan’ın organ nakli gerçekleşti. 11 saatlik ameliyat sonrası Özkan ve Salih Kıvırcık yoğun bakıma alındı. Kontrol amaçlı yoğun bakım süresi sona erdi.

Ufuk Özkan ve donöründen ilk fotoğraf geldi. Ufuk Özkan paylaşımına şu notu düştü:

"Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda.Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler."