'3 eşini birden Barbie estetiğine getirdi' Ünlü sunucu Nur Viral duyduklarına inanamadı

Beyaz TV’de uzun yıllar “Hayatta Her Şey Var”ı sunan Nur Viral, yeni adresi Star TV’de “Sen İstersen” programıyla izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca kendi YouTube kanalında da alanında uzman isimleri ağırlamaya devam eden Nur Viral son programıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Öznur Yaslı İkier

Uzun yıllar Beyaz TV’de “Hayatta Her Şey Var” programını sunan Nur Viral şimdilerde Star TV’de “Sen İstersen” programıyla ekranlarda boy gösteriyor.

Kendi YouTube kanalında da alanında uzman isimleri ağırlamaya devam eden Nur Viral son programında Op. Dr. Mehmet Bekir Şen'i konuk etti.

Nur Viral, Mehmet Bekir Şen'e vajina estetiği ve Barbie estetiğine dair merak edilenleri sordu. Programın bir bölümünde Şen ilginç bir anısını paylaştı.

'3 EŞİNİ BİRDEN...'

Op. Dr. Mehmet Bekir Şen 'Aynı adam bize bir ay sonra iki farklı kadın daha getirdi. Biz o hastalarında ameliyatlarını yaptık. Meğer diğer gelen iki kadın da adamın diğer eşleriymiş. Bu kişiler bir Arap ülkesinden geliyorlar. Kadın çok mutlu olunca diğer hanımlar kıyameti koparmışlar. Onun ki dar oldu bizimki böyle kaldı diye...'

Nur Viral duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve 'Tövbe Yarabbim. Dünya gözüyle neler duyacağız, neler göreceğiz yani.' ifadelerini kullandı.

