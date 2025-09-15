MAGAZİN

Ufuk Özkan intihar iddiası: Ünlü oyuncu yaşıyor mu? İşte sağlık durumu

Ufuk Özkan hakkındaki iddialar sonrası gündeme geldi. Ufuk Özkan öldü mü, yaşıyor mu? soruları araştırılırken oyuncunun sağlık durumu hakkında detaylar da geldi. Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsünde bulunduğu konuşuluyor.

Ufuk Özkan intihar iddiası: Ünlü oyuncu yaşıyor mu? İşte sağlık durumu
Kubra Akalın

Ekol TV'de yer alan iddialar sonrası “Ufuk Özkan intihar etti mi?” sorusuna yanıt aranıyor. Bir dönemin fenomen yapımlarından Geniş Aile dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan öldü mü, yaşıyor mu araştırılıyor.

Sağlık sorunları yaşamasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan’ın, Beşiktaş’taki evinde intihar teşebbüsünde bulunduğu ileri sürüldü.

Özkan’ın yakın çevresi ihbar üzerine harekete geçerek ünlü oyuncuyu hastaneye kaldırdı. İlk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Özkan’ın tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Ufuk Özkan intihar iddiası: Ünlü oyuncu yaşıyor mu? İşte sağlık durumu

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975’te Almanya’nın Mannheim kentinde doğan, tiyatro kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Ufuk Özkan intihar iddiası: Ünlü oyuncu yaşıyor mu? İşte sağlık durumu

Çocuk yaşta Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Özkan, sahneye İstanbul Şehir Tiyatroları ve Tiyatro Kılçık’ta çıktı. 2009-2011 yılları arasında yayınlanan Geniş Aile dizisindeki “Cevahir” rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 2005’te Nazan Özen ile evlenip 2022’de ayrılan Özkan’ın bir oğlu vardır.

Ufuk Özkan
