Üfürükçünün böylesi: 6 katlı evin altına mezar kazdı: İnsanlardan para alıp canlı canlı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te 38 yıllık eşini arayan kadın, kocasının bir üfürükçünün etkisi altına girdiğini iddia etti. Mezar ve tabutla “tedavi” yapıldığı ileri sürülen olayda Müge Anlı’nın sert çıkışı dikkat çekti.

Kubra Akalın
Kubra Akalın

ATV’nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yine izleyenleri şaşkına çeviren bir olay gündeme geldi. 38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz’ün söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin kandırıldığını iddia ederek canlı yayına başvurdu. İddiaların odağında ise bir “üfürükçü” yer aldı.

Müge Anlı "Muhammet Bey, bir üfürükçünün peşine takılıp evinden kopmuş. Mezar kazıp içine girmek, nefs terbiyesi, evinin altına mezar gibi bir yer kazdırmış" dedi.

Üfürükçünün böylesi: 6 katlı evin altına mezar kazdı: İnsanlardan para alıp canlı canlı... 1

6 KATLI EV YAPTIRIP...

Ayşe Hanım ise "Van'da ev yaptırdı, 6 katlı ev yaptırmış; altına mezar, altına çilehane yaptırdı. Yarım ekmek yiyerek bizden uzak zikir çekecekmiş, beyni yıkanmış aklı uçmuş gitmiş. Kocamı boşuna yanında tutmuyor gelirimizi kullanıyor. Ayda 200 bin TL geliri var onları yemek için kocamı yanında tutuyor" dedi.

Üfürükçünün böylesi: 6 katlı evin altına mezar kazdı: İnsanlardan para alıp canlı canlı... 2

Devamında ise "Eve hiç gelmedi bir yıldır, evin üstüne bir kat ev yaptırmış üfürükçü İsa gelip yatıyor" ifadelerini kullandı. Ayşe Hanım eşinin paralarıyla çeşitli yerlerde ilim merkezleri açtıklarını da söyledi.

"YARI ÇIPLAKTI" DEYİNCE MÜGE ANLI ŞAŞIRDI

Yayına katılan bazı izleyiciler de söz konusu üfürükçünün insanları mezar ya da tabuta sokarak tedavi ettiğini iddia etti. Bir kişi yayına bağlanıp "Ben bu yazın 3 hafta önce gittim oraya gördüm orayı. Ablanın kocası abi oradaydı, yarı çıplaktı, kafası yerinde değil gibiydi" dedi.

Çıplak olmasına anlam veremeyen ve bunu soran Anlı'ya telefona bağlanan kişi "Yarı çıplaktı, bayanlar vardı gençler vardı, yarı çıplaktı" ifadelerini kullandı.

Üfürükçünün böylesi: 6 katlı evin altına mezar kazdı: İnsanlardan para alıp canlı canlı... 3

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Kendisinin tedavi yaptığını öne süren üfürükçü canlı yayına bağlanınca, Müge Anlı’nın tepkisi sert oldu. Üfürükçü İsa "Ben üfürükçü değilim hasta tedavi ediyorum. Gariban vatandaşım" dedi.

Anlı ise "Üfürükçüsün işte tıp okumamışsınız. Madem sadece Kuran okuyorsun benim okuduğumla senin okuduğunun farkı ne? Neden insanları kandırıyorsunuz?" diyerek çileden çıktı.

