Uğur Dündar'dan Reha Muhtar paylaşımı: 'Ruhsal yıkıntıya uğradı'

Bodrum'da yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar'dan acı haber geldi.

Uzun yıllar televizyon ekranlarında görev yapan Muhtar, bir süredir devam eden yoğun bakım tedavisinin ardından 66 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Gazeteci Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın vefatının ardından yayımladığı veda mesajıyla dikkat çekti. Dündar, Muhtar'ın çocuklarını görememenin ruhsal yıkımını yaşadığını belirterek "Zaten yapayalnızdı" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar şu paylaşımı yaptı; ''Meslektaşım Reha Muhtar'ı maalesef kaybettik.Dün Bursa'daki "Gırgıriye Müzikali" ne giderken Bodrum'da tedavi gördüğü hastanenin yetkilileriyle görüştüm. Yoğun bakımda yattığını, kalp yetmezliği çektiğini, bacaklarında ödem ve yaralar bulunduğunu, akciğerinde enfeksiyon olduğunu ve durumunun kritik seyrettiğini söylediler. Oysa değerli Özler Aykan Hocamla yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği beyin kanamasından sonra sağlığına kavuşabilmesi için ne çok uğraşmıştık. İlaçlarına ilaveten müzik terapisiyle yürütmeyi başarmış, sağlığına kavuşturup evine uğurlamıştık.

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Ancak daha sonraki süreçte evlatlarını (özellikle oğlu Poyraz'ı) görememenin, bu uğurda verdiği mücadeleyi kaybetmenin ruhsal yıkıntısına uğradı. Ve içine kapandı. Zaten yapayalnızdı. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.''

DENİZUĞUR İLE VELAYET KRİZİ

Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur ile 2010 yılında protokol imzalayarak ayrılmıştı. Protokole göre ikiz çocuklar Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar'da kalması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Protokolde Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği ve yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı.