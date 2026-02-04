Ulaş Tuna Astepe ile yakalanmıştı! İrem Haznedar'dan iddialı pozlar

Trabzon’daki setinden İstanbul’a dönen Ulaş Tuna Astepe Bebek'te yakalandı. Taşacak Bu Deniz ile adından söz ettiren Ulaş Tuna Astepe ve sarışın güzel gazetecileri fark edince mekândan ayrı ayrı çıkış yaptı.

Ulaş Tuna Astepe'nin beraber yakalandığı kişi model ve tasarımcı İrem Haznedar çıktı. İrem Haznedar bir süre önce Blok 3 ile anılıyordu.

İrem Haznedar sosyal medyada da gündem olunca pozları da merak edildi. Güzel isim son olarak iddialı dekoltesiyle fiziğini sergiledi.

İrem Haznedar'ın pozlarına Ulaş Tuna Astepe'nin fanlarından da yorumlar gecikmedi.

İREM HAZNEDAR KİMDİR?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan İrem Haznedar modellik kariyeriyle öne çıkıyor. Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden genç model, 2022 yılında Kıbrıs’ta düzenlenen 8. International Top Model of North Cyprus yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek büyük bir başarıya imza attı. Bunun yanı sıra eğitim hayatına da önem veren Haznedar, Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimini sürdürüyor.