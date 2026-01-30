MAGAZİN

Ülkeyi ağlayarak terk etmişti! Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Hakkında açılan davalarla sık sık gündeme gelen ve daha önce müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde ülkeyi terk etmişti. Bali'den paylaşımlarına devam eden Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, son olarak müstehcenlik suçlamasıyla ifadeye çağırılmıştı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, geçen hafta yaptığı açıklama ile Türkiye'den ayrıldığını açıklamıştı.

Doğum gününde ülkeyi terk eden Merve Taşkın Bali'ye yerleşerek buradan paylaşımlarına devam ediyordu.

Taşkın'ın İş İnsanı ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinde yer aldığı öne sürülmüştü. Garipolu'nun yalısında barmenlik yapan Atilla Aydın, savcılığa şu itirafta bulunmuştu ve tek tek isim vermişti:

"Yerde rulo paralar (kokain kullanılması için), odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde kişilerin uyuşturucu madde kullandığını görüyorduk...

Merve Taşkın, Burak Ateş, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Lerna Elmas, isimli işletmeciler, Defne Samyeli'nin kızları, Mert Ayaydın, Murat Han Günal, Cengiz Can Atasoy, Yusuf Tekin, Süreyya Arioba, Asil Mert Çadırcı, Burak Altındağ, Ege Mutaf, Şeyma Subaşı, İrem Aksaç, Sandıra Alazoğlu, Suranaz Şahin, Özge Ertöz, Eliz Sakuçoğlu, Mehmet Can Çelik.”

Merve Taşkın
kadın açık açık video yayınlayıp gidiyorum dedi o zaman aklınız neredeydi
Kadin ulkeyi terk edip gitmis , Mahkeme reklam pesinde
Biliyormuş Demek ki başına geleceği suçunu cezası olacağını bağıra bağıra kaçıyorum ben dedi ama biz geç kaldık
