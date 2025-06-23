Umut Candan, Nihal Candan'ın eski eşi için "Affetmiyorum" demişti! Faruk Çiçek ortaya çıktı ve sitem etti

Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastanelik olmuştu. Tedaviyi reddeden ve 23 kiloya kadar düşen Candan hayatını kaybetti. Ölümü sonrası Nihal’in eski eşi Faruk Çiçek'e dair çeşitli iddialar gündeme geldi.

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan'ın Faruk Çiçek'in kızını ziyarete gelmesi için çok çabaladığı konuşuluyordu. Kızının cenazesinde anne Umut Candan Nihal’in eski eşi Faruk Çiçek için “Kızımı yalnız bıraktı. Onu asla affetmiyorum” diyerek cenazede gözyaşı dökmüştü.

"AYRILIK KARARI ALMIŞTIK"

Yaşananlardan sonra Faruk Çiçek sessizliğini bozdu. Faruk Çiçek Show TV'den Berat Aşıcıoğlu'na konuşarak "Nihal ile hapse girmeden önce ayrılık kararı almıştık. Benim yüzümden hastanelere düşmedi. Nihal’i ben öldürmedim." dedi.

Çiçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nihal’in uğradığı başka haksızlıklar varken boşanma davam olan birisinin yanında durmadığım için mi adımı kötüye kullanıyorlar. Yurt dışında olmama rağmen döndüm, hastaneye gittim. Yoğun bakımda yanında oldum, hellaleştim, insanlık görevimi yerine getirdim."