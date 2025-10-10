Ünlü basketbolcu Angel Reese Victoria's Secret podyumuna hazırlanıyor! Kanatlarını takıp poz verdi

Chicago Sky forveti ve Baltimore County yerlisi Angel Reese, Victoria's Secret Defilesi'nde yürüyen ilk sporcu olacak.

23 yaşındaki Angel Reese podyuma hazırlık için kanatlarını takıp poz verdi. Siyah iç çamaşırı ve topuklu ayaklarıyla büyük bir şova hazırlanan Angel Reese bu haliyle beğeni topladı.

Angel Reese sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; 'Nihayet kanatlarımı takıyorum!

İlk kez 2025 Victoria’s Secret podyumunda olacağım ve bu, adeta bir kader gibi. Kanatlar hazır, topuklular hazır... Beni podyumda yakalayın.' ifadelerini kullandı.