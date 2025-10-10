MAGAZİN

Ünlü basketbolcu Angel Reese Victoria's Secret podyumuna hazırlanıyor! Kanatlarını takıp poz verdi

WNBA'in en büyük genç yıldızlarından biri olarak bilinen Chicago Sky forveti Angel Reese, Victoria's Secret podyumuna hazırlanıyor. Ünlü isim kanatlarını takıp poz verdi. Angel Reese bu haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Chicago Sky forveti ve Baltimore County yerlisi Angel Reese, Victoria's Secret Defilesi'nde yürüyen ilk sporcu olacak.

Ünlü basketbolcu Angel Reese Victoria s Secret podyumuna hazırlanıyor! Kanatlarını takıp poz verdi 1

23 yaşındaki Angel Reese podyuma hazırlık için kanatlarını takıp poz verdi. Siyah iç çamaşırı ve topuklu ayaklarıyla büyük bir şova hazırlanan Angel Reese bu haliyle beğeni topladı.

Ünlü basketbolcu Angel Reese Victoria s Secret podyumuna hazırlanıyor! Kanatlarını takıp poz verdi 2

Angel Reese sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; 'Nihayet kanatlarımı takıyorum!

Ünlü basketbolcu Angel Reese Victoria s Secret podyumuna hazırlanıyor! Kanatlarını takıp poz verdi 3

İlk kez 2025 Victoria’s Secret podyumunda olacağım ve bu, adeta bir kader gibi. Kanatlar hazır, topuklular hazır... Beni podyumda yakalayın.' ifadelerini kullandı.

Ünlü basketbolcu Angel Reese Victoria s Secret podyumuna hazırlanıyor! Kanatlarını takıp poz verdi 4

Victoria's Secret
