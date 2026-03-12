MAGAZİN

Ünlü DJ Mahmut Orhan kazancıyla gündemde! Lüks arabasının değeri ağızları açık bıraktı

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde model Daria Iakubchik ile aşkını ilan eden ünlü isim şimdi de kazancıyla dikkat çekti. Mahmut Orhan'ın lüks aracının değeri ağızları açık bıraktı.

Öznur Yaslı İkier

Özellikle '“Feel”, 'Save Me' ve “6 Days” gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinlenmeye ulaşan DJ ve prodüktör Mahmut Orhan son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Geçtiğimiz günlerde model Daria Iakubchik ile aşkını ilan eden ünlü isim şimdi de kazancıyla adından söz ettirdi. Ünlü DJ, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından kapısının önünde bekleyen lüks aracını paylaştı.

Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, gözler Orhan’ın aracına çevrildi. Orhan’ın paylaştığı aracın McLaren 720S olduğu görüldü. Süper spor otomobiller arasında yer alan bu modelin değeri ise merak edildi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Bu otomobilin dünya genelindeki başlangıç fiyatı yaklaşık 300-350 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak Türkiye’de uygulanan vergiler ve ithalat giderleri eklendiğinde aracın fiyatı 40 milyon TL ile 50 milyon TL arasında bir seviyeye kadar çıkabiliyor.

