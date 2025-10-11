Ünlü futbolcu Yusuf Demir nişanlandı! Görüntülere yorum yağdı: 'Bari burada oyna'

Galatasaray'ın 2022 yılında Avusturya'nın Rapid Wien takımından 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

22 yaşındaki genç oyuncu bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ceyda Aydemir ile Hamburg’da nişanlandı.

Yusuf Demir'in özel gününden görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Davul çalarken, halay çekerken yerinde duramayan Yusuf Demir'in hareketleri geceye damga vurdu.

Yusuf Demir'in nişan görüntülerine; 'Sadece sahada değil salonda da oynayamıyor çocuk malesef', 'Bari burada oyna', 'nişanda bile oynayamıyor, kafayı yiyeceğim', 'adam hiçbir yerde oynayamıyor' gibi yorumlar yapıldı.