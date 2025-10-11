MAGAZİN

Ünlü futbolcu Yusuf Demir nişanlandı! Görüntülere yorum yağdı: 'Bari burada oyna'

Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın 2022'de Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı genç oyuncusu Yusuf Demir, özel hayatıyla gündeme geldi. Demir, kız arkadaşı Ceyda Aydemir ile Hamburg’da nişanlandı. Ünlü futbolcunun nişan görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray'ın 2022 yılında Avusturya'nın Rapid Wien takımından 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi.

Ünlü futbolcu Yusuf Demir nişanlandı! Görüntülere yorum yağdı: Bari burada oyna 1

22 yaşındaki genç oyuncu bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Ceyda Aydemir ile Hamburg’da nişanlandı.

Ünlü futbolcu Yusuf Demir nişanlandı! Görüntülere yorum yağdı: Bari burada oyna 2

Yusuf Demir'in özel gününden görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü futbolcu Yusuf Demir nişanlandı! Görüntülere yorum yağdı: Bari burada oyna 3

Davul çalarken, halay çekerken yerinde duramayan Yusuf Demir'in hareketleri geceye damga vurdu.

Ünlü futbolcu Yusuf Demir nişanlandı! Görüntülere yorum yağdı: Bari burada oyna 4

Yusuf Demir'in nişan görüntülerine; 'Sadece sahada değil salonda da oynayamıyor çocuk malesef', 'Bari burada oyna', 'nişanda bile oynayamıyor, kafayı yiyeceğim', 'adam hiçbir yerde oynayamıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü futbolcu Yusuf Demir nişanlandı! Görüntülere yorum yağdı: Bari burada oyna 5

Yusuf Demir
