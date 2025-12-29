MAGAZİN

Ünlü futbolcunun Sydney Sweeney ile aşk yaşadığı iddia edildi! İsyan etti

Ünlü futbolcu Christian Pulisic, Hollywood yıldızı Sydney Sweeney ile aşk yaşadığı iddialarına sosyal medyadan yaptığı 22 kelimelik açıklamayla yanıt verdi. Pulisic, çıkan haberleri yalanlayarak “uydurma hikâyelerin” insan hayatını etkilediğini vurguladı.

Ünlü futbolcunun Sydney Sweeney ile aşk yaşadığı iddia edildi! İsyan etti

Hollywood yıldızı Sydney Sweeney ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen futbolcu Christian Pulisic, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. İtalyan basınında yer alan ve büyük yankı uyandıran söylentiler sonrası Pulisic, sosyal medya hesabından yaptığı 22 kelimelik açıklamayla iddiaları yalanladı.

27 yaşındaki yıldız futbolcu ile 28 yaşındaki ünlü oyuncu Sydney Sweeney’nin, Sweeney’nin yapımcı Jonathan Davino’dan ayrılmasının ardından birlikte olduğu öne sürülmüştü. Hatta İtalyan spor gazetesi Gazzetta dello Sport, ikilinin yeni bir ilişkiye başladığını iddia etmişti.

Ünlü futbolcunun Sydney Sweeney ile aşk yaşadığı iddia edildi! İsyan etti 1

Ancak Pulisic, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkça dile getirdi. Yıldız futbolcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Lütfen özel hayatımla ilgili uydurma hikâyeleri bırakın. Kaynaklar sorumlu tutulmalı; bu durum insanların hayatını etkileyebilir.”

Ünlü futbolcunun Sydney Sweeney ile aşk yaşadığı iddia edildi! İsyan etti 2

Öte yandan Pulisic’in, golf oyuncusu Alexa Melton ile görüştüğü konuşulurken, Sydney Sweeney’nin ise son dönemde Premier League futbolcuları başta olmak üzere birçok ünlü isimden sosyal medya üzerinden mesajlar aldığı daha önce basına yansımıştı.

