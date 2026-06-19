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Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu 36 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! 6'ncı kez baba oluyor

Türkiye'nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Ali Ağaoğlu bir kez daha özel hayatıyla gündeme geldi. Ağaoğlu'nun 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer'in hamile olduğunu ve ünlü işadamının 6'ncı kez baba olmaya hazırlandığını iddia edildi. Taraflardan açıklama geldi.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu 36 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! 6'ncı kez baba oluyor
Öznur Yaslı İkier

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu'nun 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlandığı iddiası herkesi şaşırttı.

Ali Ağaoğlu'nun 15 yıldır birlikte olduğu kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu 36 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! 6 ncı kez baba oluyor 1

Bu iddiaların ardından çift bir açıklama yaparak evlilik kararı aldıklarını ilan etti.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu 36 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! 6 ncı kez baba oluyor 2

Günaydın'da yer alan habere göre; ikili ardından da "Hayatlarımızı sonsuza kadar birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik. Bu ay sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel kutlama sırasında ailemiz ve yakın dostlarımızla planımızı paylaşacağız. Mutluluğumuzu sizlerle paylaşmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
iş adamı Ali Ağaoğlu
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