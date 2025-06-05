Ünlü iş insanıyla aşk yaşıyordu! Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in mutluluğu kısa sürdü

Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün, Duy Beni ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Helin Kandemir özel hayatıyla gündeme geldi.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz mart ayında iş adamı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi.

AYRILIĞI DUYURDU

Kandemir, rol aldığı 'Aşkın Yüzü' filminin galasında, Algül ile ayrıldığını duyurdu. 2 Haziran'da 21'inci yaşına basan oyuncu, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığını ifade etti.

Helin Kandemir, Celal Can Algül ile ilgili sorular karşısında; "Şu anda devam eden romantik bir durum yok. Sevdiklerim nefes alsın sağlıklı olsun en güzel hediye bu" dedi.

Celal Can Algül, daha önce de oyuncu Derya Şensoy ile aşk yaşamıştı.