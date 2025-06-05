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Ünlü iş insanıyla aşk yaşıyordu! Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in mutluluğu kısa sürdü

Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde hayat verdiği 'Sümbül' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Helin Kandemir özel hayatıyla da gündemde. 'Aşkın Yüzü' filminin galasında boy gösteren Kandemir açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ünlü iş insanıyla aşk yaşıyordu! Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir'in mutluluğu kısa sürdü
Öznur Yaslı İkier

Bir Litre Gözyaşı, Doğduğun Ev Kaderindir, Kağıt Ev, Elbet Bir Gün, Duy Beni ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Helin Kandemir özel hayatıyla gündeme geldi.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz mart ayında iş adamı Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin aşkı uzun sürmedi.

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AYRILIĞI DUYURDU

Kandemir, rol aldığı 'Aşkın Yüzü' filminin galasında, Algül ile ayrıldığını duyurdu. 2 Haziran'da 21'inci yaşına basan oyuncu, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla kutladığını ifade etti.

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Helin Kandemir, Celal Can Algül ile ilgili sorular karşısında; "Şu anda devam eden romantik bir durum yok. Sevdiklerim nefes alsın sağlıklı olsun en güzel hediye bu" dedi.

DERYA

Celal Can Algül, daha önce de oyuncu Derya Şensoy ile aşk yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Helin Kandemir Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
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