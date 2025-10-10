MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! 'Erkek oyunculardan biri' diyerek açıkladı! 'Yasaklı madde kullanıyor' iddiası...

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri ve kan örnekleri alınan ünlü isimler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyona dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Emrullah Erdinç erkek oyunculardan biri hakkında yeni bir iddia gündeme getirdi.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! 'Erkek oyunculardan biri' diyerek açıkladı! 'Yasaklı madde kullanıyor' iddiası...
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! Erkek oyunculardan biri diyerek açıkladı! Yasaklı madde kullanıyor iddiası... 1

Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın derinleştiğini belirten Erdinç erkek bir oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! Erkek oyunculardan biri diyerek açıkladı! Yasaklı madde kullanıyor iddiası... 2

'YASAKLI MADDE KULLANIYOR' İDDİASI

Emrullah Erdinç; 'Edindiğimiz bazı bilgilere göre bir erkek oyuncu için ihbar anlamında söylenenlere göre yasaklı madde kullandığına dair iddialar var. Bakalım o kişilerde yasaklı madde çıkacak mı, çıkmayacak mı?'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinden operasyonla alındı! Sessizliğini bozduEvinden operasyonla alındı! Sessizliğini bozdu
İbrahim Tatlıses'in gelini ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare İbrahim Tatlıses'in gelini ameliyat oldu! Hastaneden ilk kare

Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Kubilay Aka Mert Yazıcıoğlu Metin Akdülger kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.