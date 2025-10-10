Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu derinleşiyor! 'Erkek oyunculardan biri' diyerek açıkladı! 'Yasaklı madde kullanıyor' iddiası...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın derinleştiğini belirten Erdinç erkek bir oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

'YASAKLI MADDE KULLANIYOR' İDDİASI

Emrullah Erdinç; 'Edindiğimiz bazı bilgilere göre bir erkek oyuncu için ihbar anlamında söylenenlere göre yasaklı madde kullandığına dair iddialar var. Bakalım o kişilerde yasaklı madde çıkacak mı, çıkmayacak mı?'