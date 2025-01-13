Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında flaş gelişme! Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Ayşe Barım ise konuya dair yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini belirterek "Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık sahibi Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Gündem olan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında bugün Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

SERENAY SARIKAYA İFADE VERECEK

Dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından soruşturmasını titizlikle yürüten Başsavcılık, MASAK, Siber Şube ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı yazarak rapor talep etmişti. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.

Bu iddialar sonrasında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in de ifadelerinin alınacağı ortaya çıkmıştı.