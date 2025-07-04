Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nüksettikten sonra gözlerden kaybolan ünlü model Bella Hadid, kovboy sevgilisiyle karavanda yaşamaya başladığını açıklamıştı.

Teksas'ta yaşamaya başlayan Hadid, kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile hayatında yeni bir sayfa açtı.

Eskisi gibi çok fazla podyumlarda boy göstermeyen Hadid, artık modellik kariyerinde daha seçici davranıyor.

Bir yandan lüks markaların kampanyalarında yer almaya devam eden Hadid, çiftlik hayatından da vazgeçmiyor.

Ünlü model Instagram hesabında yaptığı son paylaşımında da çiftlik anılarını paylaştı.

Bella Hadid'in peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.