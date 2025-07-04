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Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid çiftlik hayatını sosyal medyada paylaştı. Bir süredir podyumlardan uzak kalan model, kovboy sevgilisiyle hayatında yeni bir sayfa açtı.

Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı
Öznur Yaslı İkier

Uzun yıllardır mücadele ettiği Lyme hastalığı nüksettikten sonra gözlerden kaybolan ünlü model Bella Hadid, kovboy sevgilisiyle karavanda yaşamaya başladığını açıklamıştı.

Teksas'ta yaşamaya başlayan Hadid, kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile hayatında yeni bir sayfa açtı.

Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı 1

Eskisi gibi çok fazla podyumlarda boy göstermeyen Hadid, artık modellik kariyerinde daha seçici davranıyor.

Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı 2

Bir yandan lüks markaların kampanyalarında yer almaya devam eden Hadid, çiftlik hayatından da vazgeçmiyor.

Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı 3

Ünlü model Instagram hesabında yaptığı son paylaşımında da çiftlik anılarını paylaştı.

Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı 4

Bella Hadid'in peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü model Bella Hadid karavanda yaşamaya başladı! Çiftlik hayatını yayınladı 5

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Bella Hadid
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