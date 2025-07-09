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Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında Evrim Akın bu hafta, bir döneme damgasını vuran ünlü model ve sunucu Elif Ece Uzun’un doğayla iç içe yaşam sürdüğü iki katlı dağ evine konuk oldu. Elif Ece Uzun'un evindeki lüks detaylar dikkat çekti.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı
Öznur Yaslı İkier

"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programının bu haftaki durağı, bir zamanlar podyumlarda fırtınalar estiren model ve sunucusu Elif Ece Uzun'un evi oldu.

Doğanın tam kalbinde konumlanan iki katlı dağ evinde adeta inzivaya çekilen Elif Ece Uzun'un evi çok beğenildi.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı 1

Elif Ece Uzun'un yumuşak tonlarla döşenmiş evin salonunda küf yeşili ve krem tonlarındaki koltuk takımı, aynı renkteki kırlentler yer alıyor.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı 2

Bu takıma eşlik eden bej mobilyalar ise hem sade hem de oldukça şık bir görünüm sunuyor.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı 3

Salonda yer alan beyaz yemek masası, mobilyalarla uyumlu yapısıyla dikkat çekerken, şömine köşesi ise soğuk kış günlerinde adeta evin içini ısıtıyor.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı 4

Dağ evinin içi kadar dışı da göz alıyor. Bahçedeki yüzme havuzu ve çevresindeki düzenleme, adeta huzur veriyor.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı 5

Üst katta yer alan balkon ise dört bir yanı yeşilliklerle çevrili, sıcak ve samimi atmosferiyle öne çıkıyor. Kış bahçesine göre daha sıcak bir ortam sunuyor.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı 6

Evin genelinde bej ve pastel tonları tercih edilirken, mutfakta bu çizginin dışına çıkılmış ve siyah- beyaz renk kombinlerine yer verilmiş.

Ünlü model Elif Ece Uzun 2 katlı dağ evinin kapılarını açtı! Lüks detaylar hayran bıraktı 7

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Anahtar Kelimeler:
Model Sunucu Evrim Akın
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